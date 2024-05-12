شكرا لمتابعة خبر عن لارتكابها جريمة التستر .. إغلاق منشأة وشطب سجلها التجاري في الأحساء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت الفرق الرقابية بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، اليوم الأحد ، منشأة تعمل بمجال صيانة السيارات في محافظة الأحساء ، بعد ثبوت جريمة تستر تجاري ، حيث مكنت مواطنة ووكيلها الشرعي ، مقيماً من استخدام سجلها التجاري لحسابه الخاص .

وقامت الفرق بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن الواقعة ، حيث باشرت تصفية النشاط ، وشطب السجل التجاري ، وتوقيع غرامة مالية ، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة .

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية ، ويتم متابعتها بشكل مستمر .

كما فرض نظام مكافحة التستر عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات ، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال ، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين .