شكرا لقرائتكم خبر عن "تقنية القطيف" تنظم حملة توعية صحية عن ارتفاع ضغط الدم في والان نبدء بالتفاصيل



هدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع والمنسوبين في الكلية بأهمية فحص ضغط الدم بشكلٍ دوري، كونهّ خطوةً أساسيةً للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعدّ من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعًا في العالم.

التعريف بأعراض ارتفاع ضغط الدم وتناولت الحملة، التي قدمها الدكتور علي الحسن، طبيب الكلية، شرحًا مفصلاً لأعراض ارتفاع ضغط الدم، وضرورة الانتباه إليها، وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية منه وإدارته، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة

وأكد الدكتور الحسن على أهمية التزام المرضى بمتابعة العلاج الدوائي، في حال وصفه من قبل الطبيب، والتقيد بإرشادات الطبيب المُختص.

من جانبه، شدد عميد الكلية، مشاري القحطاني، على أهمية هذه الحملة التوعوية، ودورها في تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وعلاجه بالشكل الصحيح. الدمام - شريف احمد - نظمت الكلية التقنية بالقطيف، ممثلةً بوحدة الصحة والسلامة المهنية والعيادة الطبية، حملةً توعويةً خاصةً بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يصادف السابع عشر من مايو من كل عام، تحت شعار "معًا ضد قاتل الملايين".هدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع والمنسوبين في الكلية بأهمية فحص ضغط الدم بشكلٍ دوري، كونهّ خطوةً أساسيةً للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعدّ من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعًا في العالم.وتناولت الحملة، التي قدمها الدكتور علي الحسن، طبيب الكلية، شرحًا مفصلاً لأعراض ارتفاع ضغط الدم، وضرورة الانتباه إليها، وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية منه وإدارته، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.وأكد الدكتور الحسن على أهمية التزام المرضى بمتابعة العلاج الدوائي، في حال وصفه من قبل الطبيب، والتقيد بإرشادات الطبيب المُختص.من جانبه، شدد عميد الكلية، مشاري القحطاني، على أهمية هذه الحملة التوعوية، ودورها في تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم، وعلاجه بالشكل الصحيح.