تراند اليوم : طبيب يكشف عن أسباب القدم المسطحة .. وطرق علاجها

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور ألكسندر كوندراتيف أخصائي الرضوح ، إن الأقدام المسطحة هي حالة شائعة تؤدي إلى تغيير شكل القدم، وتتطور لدى الشخص في مرحلة الطفولة أقواس القدم الطولية والعرضية .

وأضاف كوندراتيف : "غالبا ما تكون الأقدام المسطحة تشوها خلقيا وضعفا في الجهاز الرباطي. أما في مرحلة البلوغ - فسببها الأحمال المفرطة، ونمط الحياة الخامل. وفقا لـ "gazeta.ru".

وكشف أنه تؤثر الأحذية في شكل الأقدام أيضا، وبالنسبة للأطفال تكون الأحذية الناعمة مناسبة لهم مع الجوارب .

وواصل: وتؤثر الأحذية أيضا على أقدام البالغين ، فعندما ترتدي المرأة الكعب العالي فإن الحمل لا يتوزع بشكل صحيح ويسبب تطور القدم المسطحة العرضية .

ويمكن للطبيب تحديد ما إذا كان للشخص أقدام مسطحة بعد إجراء تصوير بالأشعة السينية لقدميه مع حمولة. وقد تظهر أحيانا علامات غير مباشرة في الأحذية - فمثلا، قد يتشوه كعب الحذاء. علامات أخرى: تشوه إبهام القدم، تشكل وظهور مسامير القدم، الألم أثناء ممارسة الرياضة.

وأكد الطبيب أنه لا يوجد علاج للأقدام المسطحة، أي أن هذا التشوه دائم، ولكن يمكن إجراء عملية جراحية، بعدها يحتاج الشخص إلى فترة إعادة تأهيل طويلة.

كما يمكن تخفيف تأثيره بإجراء تمارين معينة وأحمال خفيفة لتدريب العضلات ولمنع تطوره ، كما يفيد المشي حافي القدمين على سطح غير مستو أو على بساط لتقويم العظام. وبالطبع، يجب ارتداء أحذية مناسبة ومريحة لا تضغط على القدمين.