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شكرا لقرائتكم خبر عن ”بيئة عمل آمنة“.. إطلاق 20 مواصفة قياسية للسلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دليل المواصفات القياسية السعودية في مجال السلامة والصحة المهنية، يحتوي على 20 مواصفة قياسية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، لتشكيل إطار عملي يرفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، ويعزز ثقافة الوقاية من المخاطر في بيئة العمل.
واشتمل الدليل على مواصفة ”أمان الآلات والمعدات“، لحماية العاملين في بيئة العمل من المخاطر المهنية والإصابات، والتأكيد على دور المصنّعين في التصميم الصحيح للمعدات والآلات، كما اشتمل الدليل على مواصفة ”إدارة سلامة المقاولين“، للتأكيد على تطبيق المقاولين لكافة المتطلبات لحماية العاملين من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم أثناء العمل.
وتضمن الدليل مواصفة ”البرودة“، التي يجب التقيّد بها في مختلف الأعمال التي قد تعرّض العمال لدرجات الحرارة المنخفضة في بيئة العمل، كما حددت المواصفة المؤثرات الفسيولوجية على العاملين، والأدوار والمسؤوليات والاجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين في بيئات العمل الباردة.
الضوضاء في بيئة العمل
إضافة إلى مواصفة ”الضوضاء في بيئة العمل“، لوضع حدود التعرّض للضوضاء وحساب معدل مختلف أنواع الضوضاء في بيئة العمل باستخدام معادلات رياضية مخصصة، إلى جانب مواصفة ”العمل في الأماكن المحصورة“، حيث وفرت متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء العمل في تلك الأماكن، كما حددت الأدوار والمسؤوليات والاجراءات لإدارة المخاطر من خلال قياس الأبخرة والغازات لحماية العاملين في بيئات العمل المحصورة.
فيما احتوت مواصفة ”الرافعات الشوكية“ على متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء التعامل مع الرافعات سواءً في التشغيل أو الصيانة، موضحة الأدوار والمسؤوليات واجراءات حماية العاملين من مخاطرها المختلفة، وإرشادات التشغيل الآمن ومتطلبات السلامة الوقائية من الحرائق وأثناء تزويد الرافعات بالطاقة المختلفة.
اشتمل الدليل على مواصفة ”ملابس الوقاية الشخصية“ لحماية أصحاب العمل والعمال من الإصابات الجسدية، ومواصفة ”أحذية السلامة“، التي وفرت إرشادات لجميع أصحاب العمل والعاملين الذين يمارسون أنشطة مختلفة في بيئة العمل، ومواصفة ”خوذة السلامة“، التي وفرت التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل والعاملين لوقايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات الرأس أثناء العمل، ومواصفة ”حماية السمع“، التي توفر توجيهات إرشادية لجميع أصحاب العمل والعمال لحمايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات السمع في بيئة العمل، ومواصفة ”حماية اليدين“، التي توفر التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل والعاملين لحمايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات اليدين المحتملة أثناء العمل، إضافة إلى مواصفة ”لوحات وعلامات السلامة“، التي وفرت التوجيهات الإرشادية لجميع الشركات الصناعية والإنشائية العاملة في مجال استيراد وتصنيع هذه اللوحات داخل المملكة.
أعمال الحفر
كما تضمن الدليل مواصفة ”أعمال الحفر“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب توافرها والتقيّد بها في جميع مراحل أعمال الحفر وتهدف إلى حماية العاملين والمتواجدين في بيئة العمل من المخاطر المحتملة، ومواصفة ”أعمال الهدم“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها في جميع مراحل أعمال هدم وإزالة المباني، إلى جانب مواصفة ”النظافة والترتيب“، التي وفرت متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في أعمال النظافة داخل المرافق، كما حددت الأدوار والمسؤوليات والاجراءات الوقائية من المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تدني مستويات النظافة والترتيب.
واحتوى الدليل على مواصفة ”الحماية من الاهتزازات في بيئة العمل“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء العمل في بيئة العمل المعرضة للاهتزازات، إضافة إلى مواصفة ”إدارة أنشطة ومسؤوليات السقالات“، التي توفر متطلبات السلامة لكل نوع من أنواع السقالات والأنشطة والمسؤوليات المصاحبة لها سواءً كانت تستخدم في البناء والتشييد أو لأغراض صناعية أخرى.
الأمراض المرتبطة بالعمل
اشتمل الدليل على مواصفة ”المتطلبات مع التوجيه للاستخدام“، حيث توفر إرشادات حول استخدام نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، كما تمكّن المنظمات من التحسين الاستباقي للأداء في المجال، والحد من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، إلى جانب مواصفة ”الصحة النفسية والسلامة في العمل“، حيث توفر إرشادات لإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية، كما تمكّن المنظمات من الحد من إصابات العمل والأمراض لعمالها والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز السلامة والرفاهية في العمل.
واشتمل الدليل على مواصفة ”أمان الآلات والمعدات“، لحماية العاملين في بيئة العمل من المخاطر المهنية والإصابات، والتأكيد على دور المصنّعين في التصميم الصحيح للمعدات والآلات، كما اشتمل الدليل على مواصفة ”إدارة سلامة المقاولين“، للتأكيد على تطبيق المقاولين لكافة المتطلبات لحماية العاملين من المخاطر التي قد تهدد سلامتهم أثناء العمل.
وتضمن الدليل مواصفة ”البرودة“، التي يجب التقيّد بها في مختلف الأعمال التي قد تعرّض العمال لدرجات الحرارة المنخفضة في بيئة العمل، كما حددت المواصفة المؤثرات الفسيولوجية على العاملين، والأدوار والمسؤوليات والاجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين في بيئات العمل الباردة.
الضوضاء في بيئة العمل
إضافة إلى مواصفة ”الضوضاء في بيئة العمل“، لوضع حدود التعرّض للضوضاء وحساب معدل مختلف أنواع الضوضاء في بيئة العمل باستخدام معادلات رياضية مخصصة، إلى جانب مواصفة ”العمل في الأماكن المحصورة“، حيث وفرت متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء العمل في تلك الأماكن، كما حددت الأدوار والمسؤوليات والاجراءات لإدارة المخاطر من خلال قياس الأبخرة والغازات لحماية العاملين في بيئات العمل المحصورة.
فيما احتوت مواصفة ”الرافعات الشوكية“ على متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء التعامل مع الرافعات سواءً في التشغيل أو الصيانة، موضحة الأدوار والمسؤوليات واجراءات حماية العاملين من مخاطرها المختلفة، وإرشادات التشغيل الآمن ومتطلبات السلامة الوقائية من الحرائق وأثناء تزويد الرافعات بالطاقة المختلفة.
الوقاية الشخصية
اشتمل الدليل على مواصفة ”ملابس الوقاية الشخصية“ لحماية أصحاب العمل والعمال من الإصابات الجسدية، ومواصفة ”أحذية السلامة“، التي وفرت إرشادات لجميع أصحاب العمل والعاملين الذين يمارسون أنشطة مختلفة في بيئة العمل، ومواصفة ”خوذة السلامة“، التي وفرت التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل والعاملين لوقايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات الرأس أثناء العمل، ومواصفة ”حماية السمع“، التي توفر توجيهات إرشادية لجميع أصحاب العمل والعمال لحمايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات السمع في بيئة العمل، ومواصفة ”حماية اليدين“، التي توفر التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل والعاملين لحمايتهم من المخاطر المتوقعة لإصابات اليدين المحتملة أثناء العمل، إضافة إلى مواصفة ”لوحات وعلامات السلامة“، التي وفرت التوجيهات الإرشادية لجميع الشركات الصناعية والإنشائية العاملة في مجال استيراد وتصنيع هذه اللوحات داخل المملكة.
أعمال الحفر
كما تضمن الدليل مواصفة ”أعمال الحفر“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب توافرها والتقيّد بها في جميع مراحل أعمال الحفر وتهدف إلى حماية العاملين والمتواجدين في بيئة العمل من المخاطر المحتملة، ومواصفة ”أعمال الهدم“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها في جميع مراحل أعمال هدم وإزالة المباني، إلى جانب مواصفة ”النظافة والترتيب“، التي وفرت متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في أعمال النظافة داخل المرافق، كما حددت الأدوار والمسؤوليات والاجراءات الوقائية من المخاطر والآثار السلبية الناجمة عن تدني مستويات النظافة والترتيب.
واحتوى الدليل على مواصفة ”الحماية من الاهتزازات في بيئة العمل“، التي توفر متطلبات السلامة التي يجب التقيّد بها أثناء العمل في بيئة العمل المعرضة للاهتزازات، إضافة إلى مواصفة ”إدارة أنشطة ومسؤوليات السقالات“، التي توفر متطلبات السلامة لكل نوع من أنواع السقالات والأنشطة والمسؤوليات المصاحبة لها سواءً كانت تستخدم في البناء والتشييد أو لأغراض صناعية أخرى.
الأمراض المرتبطة بالعمل
اشتمل الدليل على مواصفة ”المتطلبات مع التوجيه للاستخدام“، حيث توفر إرشادات حول استخدام نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، كما تمكّن المنظمات من التحسين الاستباقي للأداء في المجال، والحد من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، إلى جانب مواصفة ”الصحة النفسية والسلامة في العمل“، حيث توفر إرشادات لإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية، كما تمكّن المنظمات من الحد من إصابات العمل والأمراض لعمالها والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز السلامة والرفاهية في العمل.