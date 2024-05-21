اخبار السعوديه

"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

0 نشر
واس - حائل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم الثلاثاء، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏7 ‏مساءً‏.‏

أخبار متعلقة

 

توريد أكثر من 300 طن من ماء زمزم لسقيا المصلين والزائرين بالمسجد النبوي يومياً
"الفضاء " تحتفي بذكرى رحلتها "نحو الفضاء" وإنجازاتها وتجاربها
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا