شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم الثلاثاء، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏7 ‏مساءً‏.‏