شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع شركات أردنية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام