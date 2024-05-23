شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تفتتح معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام