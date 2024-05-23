شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ريما بنت بندر تفتتح معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" للفنان السعودي أحمد عنقاوي، الذي أقيم بالتعاون بين سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وتخلل المعرض عروض موسيقية ومأكولات سعودية تقليدية، أضفت جواً من الأصالة والتنوع الثقافي على الفعالية.
حرفة المنجورويستعرض المعرض، الذي أقيم في مقر مؤسسة التمويل الدولية، جمال المنجور، الحرفة التقليدية الحجازية، التي تتمثل في الشبك الخشبي الذي يتشكل على هيئة حجاب شبكي، ويعكس العلاقة الروحية بين الإنسان وتراثه من خلال قصة "المحبوب والمعشوق".
وتخلل المعرض عروض موسيقية ومأكولات سعودية تقليدية، أضفت جواً من الأصالة والتنوع الثقافي على الفعالية.