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الأميرة ريما بنت بندر تفتتح معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" في واشنطن

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية معرض "المنجور: المحبوب والمعشوق" للفنان السعودي أحمد عنقاوي، الذي أقيم بالتعاون بين سفارة المملكة العربية في واشنطن ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

حرفة المنجور

ويستعرض المعرض، الذي أقيم في مقر مؤسسة التمويل الدولية، جمال المنجور، الحرفة التقليدية الحجازية، التي تتمثل في الشبك الخشبي الذي يتشكل على هيئة حجاب شبكي، ويعكس العلاقة الروحية بين الإنسان وتراثه من خلال قصة "المحبوب والمعشوق".
وتخلل المعرض عروض موسيقية ومأكولات سعودية تقليدية، أضفت جواً من الأصالة والتنوع الثقافي على الفعالية.

تعزيز الهوية الثقافية

وأكدت سمو السفيرة في كلمتها خلال الافتتاح على أهمية الفنون التقليدية في تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ التراث الوطني، مشيرةً إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التبادل الثقافي والفني مع الولايات المتحدة والعالم. وأعربت الأميرة ريما عن تقديرها لمساهمة الفنان أحمد عنقاوي في تسليط الضوء على أهمية الحرف التقليدية، وحفظ التراث الحجازي وتطويره. حضر الافتتاح مدير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مختار ديوب، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين والمهتمين بالفنون والتراث.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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