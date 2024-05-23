شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق والان نبدء بالتفاصيل

استقبال ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية, اليوم، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وسط منظومة من الخدمات التي تيسر إجراءات الدخول.وعبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.وأشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.