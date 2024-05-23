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منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق

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واس - عرعر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديدة عرعر يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية, اليوم، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وسط منظومة من الخدمات التي تيسر إجراءات الدخول.
وعبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج.

استقبال ضيوف الرحمن

وأشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.
يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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