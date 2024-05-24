شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على نجران وجازان ومحافظتي المهد ووادي الفرع والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على نجران

أمطار على جازان

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة على محافظتي المهد ووادي الفرع، وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتساقطًا للبرد وجريان السيول.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.