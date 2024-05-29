ابتعاث وتطوير أكاديمي بجامعة خالد

ترأّس رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، الاجتماع العاشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ حيث تم تجديد تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحيات مجلس الجامعة، والموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على استكمال إقرار الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس ونقاط الخروج المبكر لكل برنامج، وكذلك الموافقة على إلغاء القبول المباشر في التخصصات الصحية والهندسية واعتماد الآليات المقترحة للقبول على المسار الصحي والمسار الهندسي حسب ضوابط الدراسة والتخصيص المحددة.

وأضاف القرني أن المجلس وافق على استثناء عدد من طلاب وطالبات المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدكتوراه من شرط السن، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية للمدينة الطبية والمستشفيات الجامعية بجامعة الملك خالد، كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل المجلس العلمي، والموافقة على مشروع تطوير أداء جامعة الملك خالد في التصنيفات الدولية (2024-2026م).

إلى ذلك أقر المجلس خطة النشاط اللامنهجي للجامعة للعام الجامعي 1446، ووافق المجلس على تمديد خدمات وتعيين واتصال علمي واستقالة ونقل خدمات لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأيضًا تمت الموافقة على بعض اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات.