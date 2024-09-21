احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ94: عروض مميزة من المطاعم والكافيهات

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:47 صباحاً - مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الـ94، يتطلع الكثيرون إلى العروض المميزة التي تقدمها المطاعم والكافيهات في مختلف أنحاء المملكة. هذه المناسبة تتيح للزوار الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، مما يجعلها فرصة مثالية لعشاق الطعام للاحتفال بأشهى الوجبات بأسعار مخفضة. سنستعرض في هذه المقالة أبرز العروض المقدمة من المطاعم والكافيهات.

تستعد العديد من مطاعم المملكة لتقديم أفضل العروض بمناسبة ذكرى توحيد البلاد. تشمل هذه العروض قوائم طعام خاصة تحت شعار “قائمة اليوم الوطني”، بالإضافة إلى جلسات خارجية تحت السماء لتعزيز الأجواء الاحتفالية. تعتبر هذه المناسبة فرصة للعائلات والأصدقاء للاجتماع والاستمتاع بوجبات لذيذة مع الألحان الوطنية. تشمل التخفيضات كل من الأطباق الرئيسية والحلويات والمشروبات.

أبرز العروض المقدمة

مطعم مشوار

يقدم مطعم مشوار عرضًا مميزًا يتضمن 14 سيخًا من المشاوي بسعر 94 ريال سعودي، كما يتوفر طبق مشوي صغير بسعر 29 ريال سعودي.

ماكدونالدز

يقدم ماكدونالدز عرضًا خاصًا على وجبة تشيبوتلي دجاج بسعر 15 ريال سعودي، ساري من 1 إلى 30 سبتمبر.

مطعم رافلز مكة

يقدم مطعم رافلز مكة عروض الغداء والعشاء بسعر 194 ريال سعودي، مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة.

مطعم سمكوزا

يقدم مطعم سمكوزا خصمًا بنسبة 30% على المأكولات البحرية في جدة، مما يجعله وجهة مثالية لمحبي الأطباق البحرية.

مطعم الحاج باشا

يوفر مطعم الحاج باشا خصمًا يصل إلى 50% على الوجبات، بالإضافة إلى عرض خاص لوجبة طعام لشخصين بسعر 194 ريال سعودي.

فندق كمبينسكي العثمان

يقدم فندق كمبينسكي العثمان بوفيه فاخر يضم أطباقًا متنوعة بسعر 194 ريال سعودي، مثالي لمن يرغبون في تجربة طعام متنوعة ومميزة.

عروض الكافيهات

لا تقتصر العروض على المطاعم فقط، بل تشمل أيضًا العديد من الكافيهات التي تقدم عروضًا خاصة بالمناسبة:

كافيه كي كوفي 1

يوفر كافيه كي كوفي 1 خصمًا بنسبة 50% على ميني كيك الجبنة والعسل كل يوم اثنين حتى نهاية سبتمبر.

دانكن كافيه

تقدم دانكن كافيه سعرًا محددًا لمشروباتها بـ10 ريال سعودي حتى نهاية الشهر، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي القهوة.

ريبوس كافيه

يقدم ريبوس كافيه خصمًا خاصًا على أمريكانو دونت كومبو كل أربعاء بسعر 10 ريال سعودي، مما يجعله مكانًا مميزًا للاحتفال.

ختاماً: تعتبر احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ94 فرصة رائعة للاستمتاع بأفضل العروض والمأكولات المميزة في المملكة. سواء كنت ترغب في تناول وجبة شهية في مطعم فاخر أو الاستمتاع بفنجان قهوة في كافيه مميز، فإن هذه العروض تجعلك تستمتع بتجربة طعام لا تُنسى. لا تفوت الفرصة للاستفادة من هذه التخفيضات حتى نهاية شهر سبتمبر!