شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين لارتكابهما مخالفات بيئية بالرياض وحائل والان نبدء بالتفاصيل

عقوبات الاعتداء على البيئة في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة حائل.وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة (3000) ريال.وفي الرياض ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (30) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية.وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.