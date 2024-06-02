شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة توعوية شاملة لتعزيز الوعي الصحي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أركان توعوية وتثقيفية

تعزيز الصحة العامة

الدمام - شريف احمد - أطلقت ”صحة الرياض“ مؤخرًا حملة صحية توعوية شاملة استهدفت جميع شرائح المجتمع.وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من حرص ”صحة الرياض“ على ترسيخ العادات الصحية الإيجابية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية وسليمة.وتنوعت فعاليات الحملة لتشمل إقامة أركان توعوية وتثقيفية غطت مجموعة واسعة من المواضيع الصحية الهامة، مثل تعزيز الصحة العامة، ومكافحة التدخين، وحقوق المرضى، والتوعية بالحج الصحي.كما تضمنت الحملة توزيع مطبوعات توعوية وتقديم خدمات الفحص المجاني للسكر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار والمتسوقين للاستفسار والحصول على نصائح وإرشادات حول التغذية الصحية من مختصين واستشاريين.وأكدت ”صحة الرياض“ أن هذه الحملة تهدف إلى بناء قدرات أفراد المجتمع لتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية وإكسابهم المهارات اللازمة لتغيير سلوكياتهم نحو الأفضل.وركزت الحملة على أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين.وتعكس هذه الحملة التزام ”صحة الرياض“ بتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، وتؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والمجتمع في تحقيق هذا الهدف.