أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث غدًا

تنطلق غدًا الثلاثاء، الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الثالث لأكثر من 6 مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوية، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات الشفهية والعملية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضحت لائحة الاختبارات بأن الوزن النسبي للفصل الدراسي للفصل الدراسي الثالث 40% فيما كان الوزن النسبي للفصل الأول 25%، والفصل الدراسي الثاني 35% وفي المرحلة الثانوية تم تخصيص 60% كدرجة لأعمال السنة من الوزن النسبي و40 درجة للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي.

أعذار عدم أداء الاختبارات

ومنحت وزارة التعليم إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة باعذار مقبولة، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات وذلك لعدد من الحالات المتمثلة في الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات، والطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجرى اختباراته في مقر تنويمه، والطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقريراً معتمداً، والدارسون المرابطون على الحدود، والطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي.

أخبار متعلقة

وأوضح الدليل بأنه لمدير التعليم - بموافقة خطية منه - تقدير الظروف الطارئة التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث يحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة الى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.

إجراء الاختبارات عن بعد

وأشار الدليل إلى إمكانية الاستفادة من الاختبارات الإلكترونية عن بعد لحالات الطلاب المتمثلة التوقيف أو السجن للطالب والطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار، والطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة والدارسون المرابطون على الحدود، وأي حالات أخرى تقدرها لجنة الظروف الطارئة بإدارة التعليم.

وبين الدليل بأنه تتم معالجة كل حالة على جده وفق ما يتطلبه وضع الطالب سواء بتكون لجان تذهب للطالب في موقعة او تحديد مواعيد بديلة ومرنه مع مراعاة مواعيد الاختبار مع حالة الطالب وفقاً لعذرة