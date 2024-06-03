شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "الأرصاد" يدشن أعماله التشغيلية بالمشاعر المقدسة استعدادً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن المركز الوطني للأرصاد، غدا الثلاثاء، أعماله التشغيلية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة استعداداً لموسم حج هذا العام 1445هـ.وأعلن المشرف العام على أعمال الحج بالمركز، عبدالعزيز الحربي، أن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام سيشرف على التدشين ويعقد مؤتمراً صحفياً للكشف عن توقعات حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم الحج.وأكد الحربي أن المركز الوطني للأرصاد يعمل بكل طاقاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم من خلال التنبؤ الدقيق بحالة الطقس والظواهر الجوية المحتملة.