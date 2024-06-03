شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إنقاذ حياة حاج وحاجة من أزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إنقاذ حياة حاج هندي في العقد الرابع من العمر وحاجة أندونيسية في العقد الخامس من العمر، بعد تعرضهما لآلام شديدة في الصدر غير مستقرة، كادت أن تؤدي بحياتهما قبل أداء فريضة الحج، عند وصولهما لمجمع صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ونجحت الفرق الطبية في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهما ونقلهما كحالات قلبية عاجلة بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وفور وصول الحالتين إلى قسم الطوارى والكوارث بالمجمع الطبي، تمت مباشرتها من قبل الفريق الطبي المختص بقسطرة أمراض القلب، وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة. جلطة قلبية حادة وذكرت رئيس الفريق الطبي استشاري قسطرة القلب د. شذى العلوي بالمجمع، أنه جرى تشخيص حالة الحاج الهندي بجلطة قلبية حادة وإنخفاض في الدورة الدموية، ونظراً لخطورة حالته الطبية التي دعت الأطباء إلى التدخل العاجل لتجهيزه وإحالته إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة تم فيها فتح الشريان التاجي الأمامي النازل وتركيب دعامة في الجذع الرئيسي لشريان القلب، وقد استغرقت 20 دقيقة.

وأوضحت أن حالة الحاجة الإندونسية تم تشخيصها بذبحة صدرية وإرتفاع في إنزيمات القلب، حيث قرر الفريق الطبي المعالج تجهيزها ونقلها لغرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة قلبية تشخصية علاجية، تكللتا - ولله الحمد - بالنجاح، مع إبقائهما في العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتيهما الصحية، وكتابة إذن الخروج لهما بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة.