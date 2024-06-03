شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة ضيوف الرحمن.. "الدفاع المدني" يرفع جاهزيته في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

عدد ضيوف الرحمن

أخبار متعلقة بالأرقام.. "الأمر بالمعروف" تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن إحباط تهريب 370 كيلوجرامًا من المخدرات في 3 مناطق

الدمام - شريف احمد - رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على سلامتهم، ورصد مسببات المخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة.وأكدت المديرية، تعزيز جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، واستخدام تقنيات رصد الحماية الميدانية في مشعر منى.سبق وأعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (935,966) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445هـ الموافق 2/ 6/ 2024م.وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية.