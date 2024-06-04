شكرا لمتابعة خبر عن شقيق المفقود هتان شطا: ما يتداول عن وفاة أخي إشاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أخ المواطن المفقود، هتان شطا، عدم صحة ما يتداول عن وفاة أخيه، مضيفا أن الأنباء الورادة بشأنه مجرد إشاعات

وقال شقيق المفقود هتان شطا، خلال حديثه في برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصري، إن هتان حتى هذه اللحظة مفقود، ولا يعلمون إن كان حي أو ميت.

وتابع خلال حديثه :”أخي لم يتوفى وجار البحث عنه.. ولم يصدر بيان رسمي بخصوص ذلك.. وما زلنا نعتبره مفقودًا”.

وكانت تقارير صحفية قد أعلنت مساء اليوم العثور جثة المواطن المفقود في القاهرة هتان شطا، مشيرة إلى أن الوفاة كانت طبيعية.

وأوضحت السلطات أنها عثرت على الجثمان في أحد الشوارع وتم فحصه حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وفقا لـ”العربية”.

وكان هتان قد اختفى يوم 22 أبريل الماضي في القاهرة الجديدة، بعدما خرج من شقته بمنطقة الرحاب شرق القاهرة تاركاً كافة متعلقاته .

وفي قت سابق ، أكدت سفارة المملكة بالقاهرة ، أنها منذ اليوم الأول لاختفاء هتان ، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الأمنية في مصر ، والتي كثفت مراقبتها لكاميرات المراقبة في الشوارع وكافة المناطق المحيطة بمنطقة الرحاب مكان آخر ظهور له .