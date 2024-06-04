شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الإجابة ومنع الغش تمامًا.. التعليم توضح شروط دليل الاختبارات الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم، في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الجديد، على عدد من التعليمات الهامة قبل دخول الطلاب إلى قاعات الاختبار.

وأكدت الوزارة على منع حمل أي أوراق أو كتب أو مذكرات إلى داخل القاعة، واقتصار الأدوات المسموح بها على الأدوات الكتابية الضرورية فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة كتابة الطلاب لأسمائهم وإجاباتهم باللون الأزرق، مع استثناء طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين يمكنهم استخدام القلم الرصاص.

كما طالبت الوزارة الطلاب بكتابة إجاباتهم بخط واضح ومرتب، مع ترك فاصل بين كل إجابة وأخرى، وتجنب استخدام المبيض في ورقة الإجابة.

وحذرت الوزارة من أي محاولة للغش أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالهدوء والنظام داخل قاعات الاختبار، وعدم التطاول على أي من المسؤولين. التأخير عن الاختبارات وفيما يخص التأخير عن الاختبار، سمحت الوزارة للطلاب المتأخرين بمدة لا تتجاوز 15 دقيقة بالدخول، مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك. أما الطلاب الذين يتأخرون لأكثر من نصف الوقت المخصص للاختبار، فلن يسمح لهم بالدخول وسيتم تحرير محضر بذلك.

كما أكدت الوزارة على عدم السماح للطلاب بتسليم أوراق إجاباتهم قبل مرور نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في حالات الضرورة الصحية القصوى، وبعد موافقة مدير المدرسة.

وأخيرًا، شددت الوزارة على منع الإجابة عن أي استفسارات حول الأسئلة بما يوحي بالإجابة، مع السماح لرئيس اللجنة بتوضيح أي كلمات غير واضحة في الأسئلة عند الضرورة.