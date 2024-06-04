شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 670 موظف يتابعون صحة ضيوف الرحمن بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

د. محمد فلمبان

جولات الإصحاح البيئي

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع جدة الصحي الثاني، ممثلة بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز الدولي، تقديم خدماته الوقائية والعلاجية لجميع القادمين إلى مدينة جدة.وأوضح المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي د. محمد فلمبان: "تم دعم مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بعدد 670 موظف وموظفة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية بمختلف التخصصات والفئات تعمل على مدار 24 ساعة عبر 4 مراكز طبية و6 اسعافات عالية التحهير وصالات لإستقبال المسافرين وغرف عزل في حال وجود مرض معدي لاقدر الله بمجمع صالات الحج والعمرة وصالة رقم ١ والصالة الشمالية".وأكد د. فلمبان على وجود جولات وقائية يومية في داخل المطار للإصحاح البيئي مثل زيارة المنشآت الغذائية (المطاعم) وأخذ عينات للأغذية والماء ودورات المياة، وتفتيش صحي على الطائرات وجولات ميدانية لأكتشاف نواقل المرض ومكافحتها.الجدير بالذكر مركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي هو ضمن مكونات تجمع جدة الصحي الثاني، الذي يسعى لتحقيق خطته الاستراتيجية من خلال سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية، لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030.