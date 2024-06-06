شكرا لمتابعة خبر عن أم برازيلية وابنتها بالمملكة: نشجع النصر ونتعلم من ثقافة الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشادت سيدة برازيلية وابنتها بإقامتها في الرياض خلال دراستهما لللغة العربية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وقالت الأم البرازيلية في حديثها لقناة العربية ” اللغة العربية ليست سهلة لكني أحبها كثيرا، وأحب الرياض كثيرا، والناس هنا لطيفون “.

فيما قالت ابنتها للعربية “درست اللغة العربية قبل سنة، والآن أنا في المملكة لمواصلة الدراسة منذ 5 شهور ، والدراسة هنا ممتعة والمعلمات ممتازات و أضافت ، الثقافة في السعودية مختلفة كثيراً عن ثقافتي في البرازيل، ولكن أحبها وتعلمت الكثير من الأشياء، الناس هنا كلهم لطيفون” .

وأكملت حديثها قائله “تعلمت العادات السعودية وأكلت الكبسة وأحب القهوة السعودية”، مشيرة إلى أنها تشجع نادي النصر لأنها تحب كريستيانو رونالدو”.