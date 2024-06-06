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أم برازيلية وابنتها بالمملكة: نشجع النصر ونتعلم من ثقافة الرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أشادت سيدة برازيلية وابنتها بإقامتها في الرياض خلال دراستهما لللغة العربية بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وقالت الأم البرازيلية في حديثها لقناة العربية ” اللغة العربية ليست سهلة لكني أحبها كثيرا، وأحب الرياض كثيرا، والناس هنا لطيفون “.

فيما قالت ابنتها للعربية “درست اللغة العربية قبل سنة، والآن أنا في المملكة لمواصلة الدراسة منذ 5 شهور ، والدراسة هنا ممتعة والمعلمات ممتازات و أضافت ، الثقافة في مختلفة كثيراً عن ثقافتي في البرازيل، ولكن أحبها وتعلمت الكثير من الأشياء، الناس هنا كلهم لطيفون” .

وأكملت حديثها قائله “تعلمت العادات السعودية وأكلت الكبسة وأحب القهوة السعودية”، مشيرة إلى أنها تشجع نادي النصر لأنها تحب ”.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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