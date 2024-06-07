شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن موعد فتح القبول لحملة الثانوية في الكليات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ​أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1446هـ) طلبة (الثانوية العامة) في الكليات العسكرية

وأوضحت الوزارة الكليات العسكرية، المتاحة للقبول بها، وهى كلية الملك عبد العزيز الحربية – الرياض – العيينة، كلية الملك فيصل الجوية – المجمعة، كلية الملك فهد البحرية – الشرقية – الجبيل، كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي – الطائف.

وطرحت الدفاع عدة شروط القبول منها: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

وتابعت، أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي، قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلًا على درجة لاتقل عن (60%)، أدى الاختبار التحصيلي وحاصلًا على درجة لاتقل عن ( 60%)، أن يكون قد أدى اختبار الكفايات، لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً، أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية، أن يكون المتقدم غير متزوجاً، يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

وأوضحت الدفاع انه لن يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية، أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

وأعلنت الدفاع ان موعد التقديم يبدأ التقديم يوم الأحد القادم، عبر الرابط