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“نوف الحميد” تكشف تفاصيل مقتل ابنها على يد خادمة في كتابها الأول.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت الكاتبة نوف الحميد تفاصيل اصدارها الاول الذي أخرجها من عزلتها بعد مقتل ابنها على يد خادمة.

وقالت الحميد في لقاء مع قناة الإخبارية، بمعرض الكتاب:”إن اصدارها الاول يتحدث عن قصة عاشتها بالفعل، وهي مقتل ابنها على يد عاملة لديها”، مضيفة: “كان عندي عاملة وكنت أعاملها مثل أختي وإبنتي، للأسف كان عندي طفل ثاني غير عبدالرحمن المقتول، وكنت أتعب كثيراً في فترة الحمل”.

وتابعت :”فاكتشفت في النهاية إنها من حبها الشديد لطفلي هذا عبدالرحمن قتلته، وتفاصيل القصة في الكتاب ما أقدر أتكلم فيها، أنا تقريباً حاولت أفرغ معاناتي خلال 3 سنوات”.

وأردفت: “كتبت هذا الكتاب لأساعد كل إنسان مر بهذه التجربة ليتخطاها، أنا عشت  3 سنوات من أصعب سنوات حياتي، ومازلت اذكر ولدى وابكى عليه، وحتى اليوم اغلط من بين عيالي أناديه”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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