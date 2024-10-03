شكرا لمتابعة خبر عن “نوف الحميد” تكشف تفاصيل مقتل ابنها على يد خادمة في كتابها الأول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الكاتبة نوف الحميد تفاصيل اصدارها الاول الذي أخرجها من عزلتها بعد مقتل ابنها على يد خادمة.

وقالت الحميد في لقاء مع قناة الإخبارية، بمعرض الكتاب:”إن اصدارها الاول يتحدث عن قصة عاشتها بالفعل، وهي مقتل ابنها على يد عاملة لديها”، مضيفة: “كان عندي عاملة وكنت أعاملها مثل أختي وإبنتي، للأسف كان عندي طفل ثاني غير عبدالرحمن المقتول، وكنت أتعب كثيراً في فترة الحمل”.

وتابعت :”فاكتشفت في النهاية إنها من حبها الشديد لطفلي هذا عبدالرحمن قتلته، وتفاصيل القصة في الكتاب ما أقدر أتكلم فيها، أنا تقريباً حاولت أفرغ معاناتي خلال 3 سنوات”.

وأردفت: “كتبت هذا الكتاب لأساعد كل إنسان مر بهذه التجربة ليتخطاها، أنا عشت 3 سنوات من أصعب سنوات حياتي، ومازلت اذكر ولدى وابكى عليه، وحتى اليوم اغلط من بين عيالي أناديه”.