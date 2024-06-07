شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة أسس شركات وهمية.. "التجارة" تكشف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد رصد قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.

وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملّك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنوياً. جرائم الاحتيال المالي وتبيّن وجود عدة مقرات فعلية للشركة، ومقرات للشركة تأسست دون مزاولة أي أنشطة تجارية.



وزارة التجارة تحذر بدورها من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع.

وأوضحت أن هذا قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.