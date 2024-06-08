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شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات وأنظمة توفر بيئة إيمانية.. "شؤون الحرمين" تعلن خطة موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزيتها بكافة مرافقهما لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.
وأكدت الهيئة تهيئة جميع المرافق والخدمات بأعلى مستوى من خلال بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة التبريد والتكييف والمراوح لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة والأنظمة الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى أنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والسلالم الكهربائية والمصاعد وجاهزية عربات التنقـل بالحرميـن الشريفيـن، ووضع مسارات مخصصة لها واستعداد سطح المسجد الحرام لتفعيل العربات الكهربائية للطواف والمسعى بخيارات متعددة، وتجهيز دورات المياه والمواضئ وتوفير الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أجل إثراء تجربة ضيف الرحمن تقام المعارض الرقمية والميدانية في الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتعريفهم بمعالم الحرمين الشريفين والخدمات الرقمية المقدمة وتقديم محتويات تثقيفية تعمق الفهم الديني وتزيد من الارتباط الروحي والوجداني بالحرمين الشريفين، وفتح أبواب مكتبات الحرمين للتزود فيها بمختلف العلوم.
وتأتي الجهود من عناية وحرص المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-.
وأكدت الهيئة تهيئة جميع المرافق والخدمات بأعلى مستوى من خلال بنية تحتية متطورة تشمل أنظمة التبريد والتكييف والمراوح لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة والأنظمة الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى أنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي والسلالم الكهربائية والمصاعد وجاهزية عربات التنقـل بالحرميـن الشريفيـن، ووضع مسارات مخصصة لها واستعداد سطح المسجد الحرام لتفعيل العربات الكهربائية للطواف والمسعى بخيارات متعددة، وتجهيز دورات المياه والمواضئ وتوفير الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
الخدمات في الحرمينكما تقوم إدارة الخدمات والأنظمة في الحرمين الشريفين بفاعلية تامة على مدار اليوم لضمان توفير بيئة إيمانية ينعم بها ضيوف الرحمن أثناء دخولهم للحرمـين الشريفين وخروجهم بكل سهولة، والموثوقية العالية لموارد ماء زمزم المبارك في الحرمين الشريفين.
ومن أجل إثراء تجربة ضيف الرحمن تقام المعارض الرقمية والميدانية في الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتعريفهم بمعالم الحرمين الشريفين والخدمات الرقمية المقدمة وتقديم محتويات تثقيفية تعمق الفهم الديني وتزيد من الارتباط الروحي والوجداني بالحرمين الشريفين، وفتح أبواب مكتبات الحرمين للتزود فيها بمختلف العلوم.
رسالة الحرمينوترتكز رسالة الحرمين إلى إيصال رسالة الحرمين السامية من خــلال خدمة ضيــوف الرحمـن في أروقة الحرمين الشريفين في الجانب التوجيهي والتثقيفي والإرشادي وإجابة السائلين وترجمة خطب الحرمين الشريفين وخطبة يوم عرفة ونقلها للعالم الإسلامي بعدة لغات من خلال قنوات جديدة.
وتأتي الجهود من عناية وحرص المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-.