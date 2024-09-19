شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 9.4 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 159.53 نقطة ليقفل عند مستوى 12080.47 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 361 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 152 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والبحر الأحمر، وساسكو، وجمجوم فارما، ومبكو، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وعناية، وصدق، وبنيان ريت، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.95% و 5.88%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، والصناعة الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وجمجوم فارما، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 258.26 نقطة ليقفل عند مستوى 25337.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 103 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 17 مليون سهم.