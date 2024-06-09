"السديس" يدعو الحجاج إلى مراعاة الأمن والسلامة في الحرمين الشريفين

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الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة

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الدمام - شريف احمد - ‏أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ بضرورة التعاون مع رجال الأمن والقائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإنجاح موسم حج ١٤٤٥هـ، ولتحقيق الأمن والإيمان والخير والبركات، وذلك وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.ودعا الحجاج إلى التراحم، ومراعاة الأمن والسلامة في بيت الله الحرام، ومسجد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.‏وأشاد رئيس الشؤون الدينية بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين، حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.‏ودعا الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وما يقومون به من جهود، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.