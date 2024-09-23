شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التشادي والان نبدء بالتفاصيل

قمة المستقبل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الأحد، وزير الخارجية والتكامل اللإفريقي والتشاديين بالخارج عبدالرحمن غلام الله، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى.



وتنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الوفد السعودي

وضم وفد المملكة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي.

كما ضم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وتبحث القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية، والإصلاحات الضرورية الهادفة إلى تعزيز السلام والازدهار والتنمية لدول وشعوب العالم، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز العمل المتعدد الأطراف.