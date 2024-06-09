شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات حرارة تلامس الـ50 بالمملكة.. ورياح شمالية غربية تكسر الموجة والان نبدء بالتفاصيل



وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، إن نشاط الرياح الشمالية، والشمالية الشرقية يستمر على القطاع الشرقي من المملكة، لافتًا إلى أن هذه الرياح حارة جافة تؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى. عقيل العقيل

وأوضح "العقيل"، أن الرياح تجعل الأجواء شديدة الحرارة خاصة على حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأحساء ومعظم القطاع الشرقي من المملكة ، حيث تصل درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات درجة مئوية. الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاع في درجات الحرارة تلامس الخمسين درجة مئوية مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بما في ذلك المنطقة الشرقية التي تتعرض لرياح نشطة شمالية شرقية جافة تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، إن نشاط الرياح الشمالية، والشمالية الشرقية يستمر على القطاع الشرقي من المملكة، لافتًا إلى أن هذه الرياح حارة جافة تؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى.وأوضح "العقيل"، أن الرياح تجعل الأجواء شديدة الحرارة خاصة على حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأحساء ومعظم القطاع الشرقي من المملكة ، حيث تصل درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات درجة مئوية.



انكسار الحرارة



ولفت إلى أن الأسبوع الجاري يشهد نشاط الرياح الشمالية الغربية على الشريط الساحلي الغربي، ما يؤدي إلى انكسار درجات الحرارة العليا وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها، إضافة رياح شمالية غربية على المناطق الساحلية الواقعة ما بين منطقة مكة المكرمة حتى منطقة جازان مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة في ساعات الظهيرة بما يعرف بـ"السافي"، وهذا يؤثر على الساحل ما بين منطقة مكة المكرمة حتى مناطق جنوب المملكة.

وأشار "العقيل" إلى أن درجات الحرارة تقاس وفق القياسات المعتمدة عالمياً، وذلك في الظل والتي تعتمد على قياس درجة حرارة كتلة الهواء وليس قياس المؤثر على درجات الحرارة من الأشياء المحيطة في المقاييس التي تؤثر على درجات الحرارة.