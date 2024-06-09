شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": سجن وتغريم 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 18 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم 5 مقيمين و13 مواطنًا، لنقلهم 103 مخالفين، وذلك يوم 8 يونيو 2024.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 17 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال.

وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.