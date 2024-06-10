شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم الاثنين، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏. ‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ‏‏10 ‏مساءً‏. طقس جازان

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة على منطقة جازان، تصل سرعتها من 40 ـ 49 كلم في الساعة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.