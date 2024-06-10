شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يخصص 70 مبنى مدرسياً للجهات المشاركة في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 70 مبنى مدرسيًا للجهات الحكومية المشاركة في حج هذا العام 1445 هـ، وذلك تحقيقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.
ويأتي ذلك باهتمام ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه نحو الإسهام في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في الخدمات كافة، وتسخيراً لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وأُخليت مباني المدارس لصالح الجهات الحكومية في عدة أحياء بمكة المكرمة واستفادت منها 13 جهة حكومية، وذلك في وقت مبكر؛ جرى تسليم المدارس الحكومية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية في عدة أحياء من مكة المكرمة؛ لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم الحج.
ويأتي ذلك باهتمام ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه نحو الإسهام في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في الخدمات كافة، وتسخيراً لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وأُخليت مباني المدارس لصالح الجهات الحكومية في عدة أحياء بمكة المكرمة واستفادت منها 13 جهة حكومية، وذلك في وقت مبكر؛ جرى تسليم المدارس الحكومية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية في عدة أحياء من مكة المكرمة؛ لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم الحج.