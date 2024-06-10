شكرا لمتابعة خبر عن “الجوازات” تحدد مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1445هـ ، في إداراتها بمناطق المملكة ، وذلك حرصاً على خدمة المستفيدين في الحالات الطارئة .

وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر» بعد حجز موعد إلكتروني للمراجعة .

وأشارت إلى أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 16:00 حتى الساعة 21:00 من يوم الثلاثاء 5/ 12/ 1445هـ، حتى نهاية دوام يوم السبت 9/ 12/ 1445هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 14:00 حتى الساعة 22:00 حتى نهاية دوام يوم الجمعة 8/ 12/ 1445هـ .

وبينت أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 حتى الساعة 14:30 .

كما نوهت المديرية العامة للجوازات إلى الاستفادة من خدمة تواصل ، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات .