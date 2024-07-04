شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل أول حالة ولادة للوشق في مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف ، أول حالة ولادة لأنثى الوشق لاثنين من المواليد ، ضمن برنامج إكثار الوشق الذي تم إطلاقه في المركز عام 2022 بنواة تتألف من 16 فرداً ؛ بهدف المحافظة على الحياة الفطرية .

وكان المركز أجرى مؤخراً العديد من عمليات التطوير والتجهيز للمسيجات الخاصة بالوشق في مركز الأمير سعود الفيصل بالطائف ، مما أسهم في إنجاح برامج الإكثار والرعاية لهذا النوع من الحيوانات الثديية المنتمية للفصيلة القطية .

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، بأن ثنائي الوشق من المواليد يزينان مركز الأمير سعود الفيصل ، حيث نشر القائمون عليه مجموعة من الصور للثنائي رفقة والدتهما .

ويعد مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف هو أحد المراكز البحثية التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، حيث يسعى إلى إكثار الكائنات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض والقريبة من التهديد وإعادة توطينها ، حيث يضم ثمانية برامج للإكثار هي: الحبارى، والمها العربي، والنعام أحمر الرقبة، والنمر العربي، وظبي الإدمي، والوعل الجبلي، والوشق، والأرنب البري .