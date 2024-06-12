شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مهبطي الطائرات العامودية في أبراج الساعة للإسعافات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مهبطي الطيران العامودي في أبراج الساعة بمكة المكرمة عمل فرضية الإسعاف الجوي لضيوف الرحمن.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة د. فهد الجلاجل والوفد المرافق، وكلًا من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والهلال الأحمر السعودي ممثلة بفرقها الأرضية والجوية.

اعتماد مهبطي للطيران العامودي

ونظرًا إلى الجاهزية المتكاملة في أبراح الساعة (وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين)، وتوافر جميع الإمكانيات من حيث الخدمات الاحترافية والشاملة على مدار الساعة، والموقع الفريد والمميز، جرى اعتماد مهبطي للطيران العامودي في أبراج الساعة وجهة رئيسية في خدمات الإسعافات الجوية في المنطقة المركزية في مكة المكرمة، لا سّيما خلال موسم الحج.

وأكد مدير إدارة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة في أبراج الساعة سعيد الزهراني أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للدور التعاضدي والتكاملي مع القطاعات الحكومية، ما يسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

