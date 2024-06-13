شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحسن الحفاوة والضيافة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت شخصيات إسلامية من المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشكر إلى المملكة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة المملكة على إتاحة فرصة الحج وحسن الحفاوة والضيافة منذ وصولهم إلى المملكة.

راحة ضيوف الرحمن

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن القيادة الرشيدة رعت شؤون الحجاج والمعتمرين بالعمل على مدار العام لراحة ضيوف الرحمن من خلال تسخير الإمكانات كافة، حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة منذ دخولهم المملكة وحتى الانتهاء من المناسك، لكي يتمتعوا بكل سبل الراحة والصحة والأمن، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة لما يخدم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بمشعر منى، وفدًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

نهضة شاملة

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت نهضة شاملة في هذه الحقبة التاريخية لهذه الدولة التي قامت منذ تأسيسها على ثوابت راسخة وفي مقدمتها شرف خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم- والمشاعر المقدسة.

رعاية جميع المسلمين

وقدم رئيس الصندوق الاستثماري لمنظمة الدول الناطقة باللغة التركية د. باغدات أمرييف شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على كرم الاستضافة في هذا البرنامج الذي يمثل عنايتهم ورعايتهم لجميع المسلمين من مختلف دول العالم.

وأكد الأمين لوفاق المدارس السلفية، رئيس الجامعة السلفية في مدينة فيصل آباد ياسين ظفر، أن المملكة تقدم جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة المملكة على إتاحة فرصة الحج وحسن الحفاوة والضيافة منذ وصولهم إلى هذه البلاد المباركة.

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