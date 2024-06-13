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شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحسن الحفاوة والضيافة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجهت شخصيات إسلامية من المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشكر إلى المملكة على جهودها الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وقدموا شكرهم وتقديرهم للقيادة المملكة على إتاحة فرصة الحج وحسن الحفاوة والضيافة منذ وصولهم إلى المملكة.
راحة ضيوف الرحمن
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن القيادة الرشيدة رعت شؤون الحجاج والمعتمرين بالعمل على مدار العام لراحة ضيوف الرحمن من خلال تسخير الإمكانات كافة، حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة منذ دخولهم المملكة وحتى الانتهاء من المناسك، لكي يتمتعوا بكل سبل الراحة والصحة والأمن، والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة لما يخدم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بمشعر منى، وفدًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
نهضة شاملة
وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شهدت نهضة شاملة في هذه الحقبة التاريخية لهذه الدولة التي قامت منذ تأسيسها على ثوابت راسخة وفي مقدمتها شرف خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم- والمشاعر المقدسة.
رعاية جميع المسلمين
وقدم رئيس الصندوق الاستثماري لمنظمة الدول الناطقة باللغة التركية د. باغدات أمرييف شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على كرم الاستضافة في هذا البرنامج الذي يمثل عنايتهم ورعايتهم لجميع المسلمين من مختلف دول العالم.
وأكد الأمين لوفاق المدارس السلفية، رئيس الجامعة السلفية في مدينة فيصل آباد ياسين ظفر، أن المملكة تقدم جهودًا كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة المملكة على إتاحة فرصة الحج وحسن الحفاوة والضيافة منذ وصولهم إلى هذه البلاد المباركة.
نشر قيم الإسلاموأشاد الشيخ محمد حسن شيخ رئيس جمعية الحكمة الخيرية في كولومبو بسريلانكا بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، منوهًا بما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ونشر قيم الإسلام السمحة ومحاربة الغلو والتطرف.
وثمن الشيخ زلفي مصطفى يوسف نائب رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وخاصة إندونيسيا، بالإضافة إلى ما تقدمة من أعمال ومشاريع في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه المكرمة الكريمة.
محاربة التطرف والغلووأوضح عبدالجليل السعيد مدير المركز الخليجي الاسكندنافي للدراسات في السويد، أن الله منّ عليه بهذه المكرمة لإداء فريضة الحج، مشيدًا بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الذين وقفوا سدًا منيعًا في محاربة التطرف والغلو، وعملوا على نشر قيم الوسطية والاعتدال، سائلًا الله تعالى أن يوفق المملكة وقيادتها الحكيمة لكل ما فيه خير هذه الأمة وصلاحها.
وقدم السيد من الله من الله من مكتب الدعوة في المملكة المتحدة، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الوزير وللشعب السعودي الكريم على هذه المكرمة، وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، سائلًا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد ويجعلها ذخرًا للإسلام والمسلمين.