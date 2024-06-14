شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لغات.. بث خطبة عرفة والدروس العلمية بالمسجد الحرام للعالم أجمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بث جميع الخطب بالمسجد الحرام، عبر منصة منارة الحرمين وأثير FM، وتقدم بث الترجمة الفورية لخطب الجمعة بالمسجد الحرام بعدد 10 لغات، وبث الترجمة الفورية لخطب صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وبث ترجمة دروس المسجد الحرام، وبث ترجمة خطبتي عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وبث ترجمة خطبة يوم عرفه، والبث المباشر (24) ساعة، وبث الترجمة الفورية للبرامج والمبادرات لموسمي العمرة والحج.

وتعمل الهيئة على بث جميع الخطب بالمسجد الحرام، عبر منصة منارة الحرمين وأثير FM، وتقدم بث الترجمة الفورية لخطب الجمعة بالمسجد الحرام بعدد 10 لغات، وبث الترجمة الفورية لخطب صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وبث ترجمة دروس المسجد الحرام، وبث ترجمة خطبتي عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وبث ترجمة خطبة يوم عرفه، والبث المباشر (24) ساعة، وبث الترجمة الفورية للبرامج والمبادرات لموسمي العمرة والحج.





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وتُقدم خدمة الإرشاد المكاني لحجاج بيت الله الحرام بأكثر من 50 لغة منها: الإنجليزية-الفرنسية-الملايوية-الفارسية-الأوردية-الروسية-الصينية-الهوسا-التركية-البنغالية وغيرها من اللغات.

وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية والإرشاد الزماني، وإثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المعارض، وإثراء تجربة القاصدين بالمعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، وتعريف المستفيدين على خدمات الترجمة المباشرة للخطب والدروس وخدمة البث المباشر الإلكتروني، وتوزيع السماعات اللاسلكية للقاصدين للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس.