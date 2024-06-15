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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تستضيف ذوي الشهداء والمصابين لأداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة، عددًا من ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية ودول التحالف في عمليات "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل" لأداء فريضة الحج.
وسخرت قيادة القوات المشتركة كافة الخدمات والتسهيلات والإمكانات، ليؤدي الحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية ودول التحالف، مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وتأتي هذه المبادرة الكريمة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديرًا منها لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والأوطان.
كما تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل يلامس الأمة الإسلامية.
وسخرت قيادة القوات المشتركة كافة الخدمات والتسهيلات والإمكانات، ليؤدي الحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية ودول التحالف، مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
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العناية بالحجاجوشكلت القوات المشتركة، فرق عمل مهمتها العناية بالحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجهم، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي.
وتأتي هذه المبادرة الكريمة امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديرًا منها لما قدمه الشهداء من تضحيات للدفاع عن حياض الدين والأوطان.
كما تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل يلامس الأمة الإسلامية.