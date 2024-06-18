شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 ذي الحجة.. أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

24 عملية قلب مفتوح

الدمام - شريف احمد - استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ، أوضحت الوزارة أن أكثر من 142 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الحادي عشر من ذي الحجة 1445هـ.وأشارت الصحة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن تنوعت بين عيادات طبية وتخصصية، وصيدليات، ومراكز غسيل الكلى، وغرف العناية المركزة، ووحدات العزل.وأوضحت الصحة أنها أجرت 24 عملية قلب مفتوح، و249 قسطرة قلبية، و1006 عمليات غسيل كلوي، بالإضافة إلى دخول 4082 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.وأكدت الصحة التزام المنظومة الصحية في المملكة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال كوادرها الطبية والإدارية والمنشآت والمراكز الصحية الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.