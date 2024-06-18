شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مئوية.. الدمام تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، بـ49 درجة مئوية.

وحسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، فقد جاءت القيصومة والأحساء في المرتبة الثانية وسجلتا 48 درجة مئوية.

وفي المرتبة الثالثة جاءت كل من رفحاء والمدينة المنورة وينبع، وسجلت 46 درجة مئوية.

أما بريدة والعلا فسجلتا 45 درجة مئوية.