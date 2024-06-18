شكرا لقرائتكم خبر عن "حجة الإسلام".. تمكين 15 ألفًا من أداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز القيم الاسلامية

مشاركة المسلمين الجدد

الدمام - شريف احمد - مكّنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة غرب الرياض، أكثر من 15 ألف مسلم ينتمون إلى 25 دولة من دول العالم الإسلامي، من أداء شعيرة الحج على مدى 35 عامًا الماضية ضمن مشروع "حجة الإسلام" الذي تقوم عليه الجمعية.وقال المدير التنفيذي للجمعية الشيخ فؤاد الرشيد، أن الجمعية التي تشرف عليها وزارتا الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والموارد البشرية، درجت منذ تأسيسها على تنظيم حملات الحج للجاليات المسلمة التي تقع داخل نطاق عمل الجمعية، بهدف أداء المسلمين خاصة الجدد منهم، شعيرة الحج كما أداها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وتعليمهم أمور دينهم.550 حاجًاوأضاف الرشيد، أن الجمعية تنظم في موسم حج هذا العام 1445 هـ حملة يشارك فيها 550 حاجًا من مختلف دول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب السعوديين.وأوضحت أن الجمعية كثفت جهودها لتسهيل مهمة الحجاج في تأدية نسكهم على أكمل وجه، وشكلت العديد من اللجان التنظيمية، ودعمتها بالمشرفين والدعاة الذين يتحدثون بعدة لغات لتقديم الخدمات من تسجيل بيانات الحجاج، وتنظيم مسيرة الحافلات، وترتيب برامج سكنهم وإعاشتهم في المشاعر المقدسة.وكذلك تنظيم برامج ثقافية، ودعوية يقوم بها دعاة الجمعية في تعريف الحجاج وفق لغاتهم بالطرق الصحيحة لتأدية مناسك الحج.وأكد المدير التنفيذي للجمعية أن مشاركة حجاج بيت الله الحرام من الجاليات المسلمة في حملة حج الجمعية يحقق رؤية المملكة 2030، التي ركزت على أهمية برنامج جودة الحياة لكل المقيمين في البلاد وتفاعلهم وانخراطهم في ثقافة المملكة، وتعزيز القيم الاسلامية المتمثلة في الوسطية والتسامح والاتقان والانضباط والعدالة والشفافية والعزيمة والمثابرة.وأشاد بالجهود الضخمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال العناية بالحرمين الشريفين، وبالمشاريع التي تنفذها في المشاعر المقدسة والتي تسهل على حجاج بيت الله الحرام من أداء شعيرتهم بيسر وسهولة.وأشار الرشيد إلى أن الحملة حظيت خلال السنوات الماضية بمشاركة مواطني عدة دول أسلامية ممن أسلموا حديثًا، من أبرزها: أمريكا، بريطانيا، نيوزلندا، الفلبين، نيبال، الهند، مصر، بنجلادش، باكستان، تركيا، الأردن، سورية، تونس، وغيرها من الدول.ووجه المدير التنفيذي للجمعية شكره وتقديره لكل الداعمين من المحسنين ورجال الخير، ورجال الأعمال الذين اسهموا في دعم مشاريع الجمعية، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن تكون أعمالهم خالصة لوجهه الكريم.