شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: إذا ولدكم مايبي العرس لاتجين تدقدقين على بيوت بنات الناس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني، بعض الأمهات التي تسعى إلى زواج أولادها لكي يعقل.

وقال “القحطاني” خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “والله هذه السالفة صارت أمس، والله يعلن أي رجال يلعب في مشاعر أي حرمة يأخذها، وحسبي الله على أي رجال يتزوج من ناس وهو لعاب ما هو راسه ما براس زواج ولا أن أهله يدرون أنه لعاب ويزوجونه بنت الناس ينكبون بنت الناس”.

وتابع قائلاً “هذا واحد أمس الله لت يهينه، حاضرين زواج اقسم بالله إني أمس لما سمعت السالفة إني بغيت ادمع، تخيلوا البنت خطبها واحد يوم خطبها وشافها في الشوفة الشرعية وخلصوا وراحت البنت قالت أنا والله نبي زواج خاص راحت البنت قالت لا، أنا والله ودي ازين زواج لصديقاتي، راحت زينها الزواج حالها حال ذا البنات، تبي تفرح في زواجها ولا يوم أعطاها المهر قالت بزينه من دراهم المهر، تبي تستانس الضعيفة، دخل عليها لقاها لابسة وحاطة الدنيا، أكيد ليلة زواجها بتزين المرة هذه تقعد كذا، قال أنتي حاطة مكياج أنتم كذبتوا علي وخدعتوني في هذه المرة ما شكلها كذا، أنا ما عاد ابيها ياواد ادخل عليها، قال والله ما ادخل، واللي يعزموهم كلهم يطلعون برا، ما ابغى زواج “.

ووجه” القحطاني” رسالة إلى الأمهات قائلاً “إذا ولدكم مايبي العرس لاتجين تدقدقين على بيوت بنات الناس تفكرين ولدكم بيعقل إذا تزوج”.