شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445هـ.

وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "يسرني أن أرفع لمقامك الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445هـ؛ بعد أن تحقق لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، بمتابعة ورعاية مقامكم الكريم، وتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية؛ لخدمتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد توفيق الله ثم تكامل منظومة الجهود للقطاعات المشاركة في خدمة وفود الرحمن".

وختم سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز بالقول "أسأل الله العظيم أن يطيل في عمركم، ويمدّ عزكم ويحفظكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة".



تهنئة لـ"الداخلية"



كما هنأ سموه في برقية مماثلة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، مُعرباً عن سعادته بنجاح موسم حج هذا العام، الذي جاء بفضل من الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سموكم؛ لتحقيق الراحة والطمأنينة للحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر، وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية في منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على القيادة الرشيدة بكل خير، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها. وبعث سمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، معرباً عن سعادته بنجاح حج هذا العام؛ بعد أن منّ الله على ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة بفضل من الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل ومتابعة سموكم لجميع ما بُذل من القطاعات الأمنية المشاركة في الحج للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج.

