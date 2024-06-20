شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات عالية لجودة المياه والهواء والتربة والضوضاء في الحج والان نبدء بالتفاصيل

جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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الزيارات التفتيشية على الأنشطة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج المرحلة الثانية من خطته التشغيلية لموسم حج 1445، إذ اختبرت جودة 64 وسطًا بيئيًا للتربة والمياه تؤثر بشكل مباشر على الحجاج، وأكثر من ٦٤٤ موقعًا محتملًا للضوضاء، وأظهرت النتائج التزامًا عاليا بالمعايير والمقاييس البيئية.وأكد رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز م.محمد عمار، أن المركز تعامل مع التجاوزات التي رصدتها الفرق الميدانية، وبلغت نحو 450 تجاوزا، وذلك بتصحيح وضعها البيئي بشكل مباشر، وتطبيق نظام البيئة بحق المخالفين، مضيفًا أن المرحلة الثانية جرى التعامل من خلالها مع 66 بلاغًا بيئيًا، تلقاها المركز عبر رقم البلاغات البيئية 998.ونوه عمار إلى أن المركز أصدر 90 نشرة للجمهور حول مؤشرات جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منذ بدء موسم الحج، وكانت جميعها وفق معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى إصدار المركز تقارير تفصيلية للجهات المعينة لضمان استمرار جودة الهواء عالية.وبين "عمار" أن عمليات الرقابة البيئية مستمرة عبر الفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن، منوها إلى أنه اعتبارًا من اليوم الخميس ١٤ ذو الحجة إلى نهاية الموسم يوم ٢٠ ذو الحجة ستبدأ المرحلة الثالثة التي يركز فيها، بجانب أعمال الرقابة والرصد، على تصحيح أوضاع المخالفين بيئياً، وقياس أداء الجهات العاملة والمشرفة في الحج، بهدف تحسين الأداء البيئي، لضمان حج صحي وبيئة مستدامة.وقال "عمار" إن الزيارات التفتيشية على الأنشطة ذات الأثر البيئي والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بلغت أكثر من ١٥٠٠ زيارة.كما تضمنت جولات رقابية على مخيمات ومخازن الطاقة والأغذية والبعثات الطبية في المشاعر المقدسة ومحطات الوقود والمستشفيات والمراكز الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية والحيوية المحيطة بمنطقه مكة المكرمة والمدينة المنورة.