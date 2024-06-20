شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 40 مبادرة لـ "الموارد البشرية" خلال موسم حج 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل

أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة

15 مركبة مجهزة بكامل الاحتياجات

42,853 تأشيرة عمل موسمية

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال موسم حج هذا العام 1445هـ أكثر من 40 مبادرة منها مبادرة مراكز ضيافة الأطفال.وأسهمت في استقبال أكثر من 177 طفلاً عبر 22 مركزًا في مكة المكرمة، إذ تهدف هذه المراكز إلى منح الحجاج الطمأنينة والراحة، بتوفير بيئة آمنة لأطفالهم خلال أدائهم مناسك الحج.وشارك أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ البرية ومواقع توقف حافلات الحجاج، عملوا ما يقارب 130 ألف ساعة تطوعية, وتوزيع أكثر 470 ألف وجبة غذائية، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف هدية شخصية.كما أشرفت الوزارة عبر مبادرة السقاية والرفادة على عمل 83 جمعية في تقديم الخدمات للحجاج، وتجاوز عدد الوجبات المقدمة 3 ملايين وجبة وأكثر من 5 مليون عبوة ماء.الوزارة شاركت في أعمال لجان الطوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تنفيذ 5 برامج وورش عمل والإشراف على 4 مراكز إيواء لتقديم الخدمات الفورية عند الحاجة.كما أجريت فرضية طارئة في مشعر عرفة لضمان استعداد الفرق، ودعمت الجهود بـ 15 مركبة مجهزة بكامل الاحتياجات الضرورية.وضمن إطار جهود الوزارة المبذولة في تمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، وصل عدد الأفراد العاملين المستفيدين من خدمة "باب أجير" أكثر من 16840 عاملاً.فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة أكثر من 880 منشأة مشاركة, ووصل العدد الإجمالي للسير الذاتية المنشورة عبر الخدمة حوالي 24671 سيرة ذاتية.وعبر خدمة "التأشيرات الموسمية" والتي تتيح الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة.وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة أكثر من 42,853 تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة، كما عملت الفرق الرقابية التابعة للوزارة على تنفيذ أكثر من 655 زيارة ميدانية بهدف تطبيق المنشآت لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.كما أجرت الوزارة من خلال مبادرة أحكام نظام العمل أكثر من 4 آلاف زيارة ميدانية تستهدف تعزيز امتثال المنشآت لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.وتعكس هذه المبادرات جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق أعلى مستويات الخدمة للحجاج، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج وضمان تجربة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.