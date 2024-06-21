شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة المصلين.. تخفيف خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.