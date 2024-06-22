شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل نياق مع مالكهم بعد غيابه عنهم عدة شهور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي تم تداوله على المنصات الاجتماعية، لشاب عاد لنياقه بعد غيابه عدة أشهر عنهم، ليتفاجأ بردة فعلهم، ب أن سمعوا صوته.

وجاءت النياق خلال المقطع وهي تهرول ناحية صاحبهم الذي غاب عنهم، بسبب دراسته في بريطانيا، ليظهر المقطع وفاءهم له.

وعبر الشاب عن سعادته بهذا الاستقبال الحار من النوق، التي بدأت باحتضانه، ورفضت الابتعاد عنه، حيث علق على المقطع قائلًا: “ويلوموني في حبها”.