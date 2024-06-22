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من بينها فعالية مفاجأة.. شاهد: تركي آل الشيخ يكشف عن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض

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صحيفة الخليج 365: كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، تفاصيل بشأن كأس العالم للرياضيات الإلكترونية التي ستبدأ 3 جولاي "يوليو" حتى 25 أغسطس في الرياض.

وأوضح في مقطع فيديو له عبر حسابه بمنصة إكس، أن البطولة ستضم 30 فريق و 1500 لاعب عالمي.

وبين أن الفعاليات التي ستكون مصاحبة للبطولة هي 6 مسرحيات منهم 4 كويتية ، و2 مصرية، إضافة للحفلات الغنائية التي يحييها عدد من الفنانين منهم ماجد المهندس وأصالة وغيرهم.

وأشار إلى أن المفاجأة هي حفلة مجانية يحييها الفنان عبدالمجيد عبدالله في البوليفارد.

وقال: كأس العالم بيولع، متوقعا أنه سيكون من أسعد اللحظات في الرياض، ووجه رسالة للجميع قائلا: انبسطوا .

MO Nasa

MO Nasa

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