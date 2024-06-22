الأمير فيصل بن تركي يعلق على فوز إبراهيم المهيدب برئاسة النصر بالتزكية

صحيفة الخليج 365: علق رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، على فوز إبراهيم المهيدب، برئاسة نادي النصر بالتزكية.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "أهنئ وأبارك للأخ العزيز إبراهيم المهيدب، عملنا سوياً خلال رئاستي للنادي حيث أشرف على كرة السلة حقق فيها المأمول، تمنياتي القلبية له مع بقية أعضاء مجلس الإدارة بتحقيق آمال النصراويين والحصول على البطولات. كثير من أعضاء الشرف وأنا معهم معك قلباً وقالباً".

الجدير بالذكر أعلن نادي النصر، أمس فوز إبراهيم المهيدب بمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، بالتزكية، بعد انعقاد الجمعية العمومية.