مصري يقتل شقيقه طعنا بسكين ويفر هارباً.. والكشف عن دافع الجريمة

صحيفة الخليج 365: أقدم شاب مصري على قتل شقيقه طعناً بسكين أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان فى مدينة نصر بمصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل فى مدينة نصر، واتضح من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وفق "اليوم السابع".

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مدمن مخدرات بسبب مشادة مع شقيقه وآخر إثر محاولة المجنى عليه له بإدخال لمصحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت النيابة المصرية التحقيق.